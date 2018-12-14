Adobe получила рекордную выручку

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Компания Adobe, предлагающая популярные программные продукты для дизайна и творческих проектов, подвела итоги четвертого квартала и всего 2018 финансового года. Продажи американского вендора оказались рекордными.
За отчетный трехмесячный период, завершившийся 30 ноября 2018 календарного года, выручка увеличилась на 23% относительно аналогичного отрезка времени 2017-го и достигла 2,46 млрд долларов, чего не было никогда. За весь прошлый финансовый год продажи также выросли до рекорда – до 9,03 млрд долларов (рост на 24%).
Чистая прибыль Adobe в годовом исчислении поднялась с 501,5 до 678,2 млн долларов. На скорректированной основе (без разовых заработков и расходов) прибыль достигла 1,83 доллара на акцию, что недотягивает до среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит, на которых ссылается издание ZDNet. Эксперты предсказывали продажи на уровне 2,43 млрд долларов. Годовая чистая прибыль составила 2,6 млрд долларов против 1,7 млрд долларов в 2017 фингоду.
Как отмечает издание ZDNet, Adobe представила первый финансовый отчет с момента покупки разработчика облачных решений для маркетинга Marketo за 4,75 млрд долларов в октябре 2018 года. Эта сделка добавила около 21 млн долларов к выручке Adobe за четвертый финквартал.
Обычно Adobe дает разбивку по доходам различных облачных и бизнес-структур, но на этот раз компания ограничилась динамикой.
В направлении Digital Media, к которому относятся приложения Creative Cloud, зарегистрирован 23-процентный рост продаж в сентябре-ноябре 2018 года относительно аналогичного периода 2017-го. Это меньше темпов роста за четыре предыдущие квартала (около 28%). В последние годы Adobe переходит от традиционной модели продаж лицензий на программное обеспечение к предоставлению софта через облачные подписки Creative Cloud.
В прошлом отчетном году набор решений Adobe Experience Cloud, включающий в себя такие продукты, как Marketing Cloud и Adobe Analytics Cloud, показал подъем выручки на 26%.
В четвертом финквартале отложенная выручка Adobe выросла до 3,05 млрд долларов. Компания выкупила 1,6 млн акций на сумму 397 млн долларов.
Генеральный директор Adobe Шантану Нарайен (Shantanu Narayen), комментируя итоги 2018 финансового года, отметил, что компания немало инвестировала в свои продукты, вышла на новые рынки и произвела стратегические приобретения, которые должны способствовать росту выручки и прибыли Adobe.
По итогам первого квартала 2019 финансового года Adobe прогнозирует скорректированную прибыль в размере 1,6 доллара на акцию при выручке в 2,54 млрд долларов. Аналитики ожидают 1,88 доллара в расчете на одну ценную бумагу и 2,52 млрд долларов соответственно.
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