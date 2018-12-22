Контрабандные товары в Украине все чаще реализуются онлайн - эксперт

Незаконная деятельность онлайн-торговцев создает почву для стремительного развития нелегального рынка контрабандных товаров в Украине.

По словам Константина Гамкрелидзе, старшего партнера юридической компании Dega Partners, адвоката, сегодня уже 80% незаконно импортированных товаров реализуется онлайн.

Вследствие нарушения таможенных правил и контрабандного импорта, бизнес терпит убытки, а государство ежегодно, по данным Государственной пограничной службы, теряет 4 млрд долларов.

Преимущественное количество незаконно провезенных на территорию Украины товаров реализуется онлайн, где дельцу, который занимается сбытом, легче спрятаться за официальным брендом и избежать правовой ответственности, так как при регистрации сайта не запрашиваются сведения о его собственнике.

По данным GfK, объем рынка электронной коммерции в Украине достиг 65 млрд грн, а около 7 млн украинцев регулярно покупают товары онлайн.

«Наказать нарушителей практически невозможно из-за отсутствия субъекта нарушителя или сложности его идентификации в онлайн-пространстве. Поэтому сегодня нужно внедрять новые методы борьбы с продажей контрабанды через интернет. Наиболее эффективным способом является запрет на использование торговой марки официального производителя, который позволяет закрывать до 90% онлайн-торговцев в досудебном порядке и, соответственно, расчистить площадку для реализации продукции от официальных представителей», – отмечает Константин Гамкрелидзе.

По его мнению, государство должно как можно быстрее урегулировать оборот товаров на территории страны с помощью механизмов, которые не позволят рынку незаконного импорта разрастаться такими быстрыми темпами. В противном случае это может стать непреодолимой преградой для сближения Украины с ЕС, поскольку страна с миллиардными оборотами контрабанды в Европе не нужна.