Украина подписала с ЕС новые соглашения

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Украина подписала с Европейским союзом ряд соглашений о финансировании совместных программ в ряде сфер.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по результатам визита в Брюссель.
По его словам, речь идет о финансировании совместных между Украиной и ЕС программ по энергоэффективности, техническому сотрудничеству, поддержке молодежи, реформе системы государственных финансов и улучшению транспортного сообщения.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 17 декабря, в Брюсселе встретится с руководством Евросоюза. Также он примет участие в пятом заседании Совета ассоциации Украина – ЕС и в переговорах с Еврокомиссией.
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