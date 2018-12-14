Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей

Тайваньская компания Innolux сообщила о разработке для гарнитур с погружением в виртуальную реальность дисплея с рекордной плотностью пикселей. Более того, разработка получила специальную премию Научного парка Синьчу (Hsinchu Science Park) за создание инновационного продукта.

Дисплей Innolux диагональю 2,16 дюймов может похвастаться плотностью пикселей на уровне 1411 пикселей на дюйм.

В конструкции дисплея задействован целый ряд патентованных технологий Innolux, включая новые материалы и электронную обвязку (драйверы и другое). Размер субпикселя по технологии «true RGB» составляет 6 мкм, благодаря чему появилась возможность утроить плотность размещения пикселей по отношению с современным LCD-экранам для схожего назначения.

Структура жидких кристаллов и управляющая переключением кристаллов электроника опирается на другую технологию компании — MCLC (control liquid crystal technology). Благодаря MCLC время отклика дисплея снижено до 1,5 мс — примерно такое же время отклика у дисплеев OLED. Также компания заявляет о рекордном цветовом охвате дисплея на уровне 87 % схемы BT.2020 (Rec. 2020). Наконец, изображение на экране формируется таким образом, чтобы наблюдатель избежал головной боли, которая иногда может сопровождать игру в гарнитуре VR. Придуманная и реализованная для этого технология называется Nature 3D (N3D).

Как считают аналитики, к 2022 году в мире может быть продано около 53,8 млн гарнитур для виртуальной реальности. Благодаря разработке отличного дисплея для гарнитур компания Innolux рассчитывает попасть в список наиболее востребованных производителей для данного сектора рынка.