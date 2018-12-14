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Катар вложит $20 миллиардов в энергопроекты США

Катар вложит $20 миллиардов в энергопроекты США

Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить 20 миллиардов долларов в энергопроекты США в течение пяти лет. Он назвал Соединенные Штаты перспективными с точки зрения вложения средств.

“Они будут развиваться, поэтому хотим инвестировать и планируем вложить в течение пяти лет 20 миллиардов долларов в разные проекты и в разных местах на территории США”, – сказал госминистр на форуме в Дохе.

Катар интересуют проекты, связанные со сжиженным природным газом, обычным газом и добычей нефти.

Госминистр считает, что подобные инвестиции добавят к общему производству 60 миллионов тонн в день.

Исполнительный директор Qatar Petroleum рассказал в комментарии Reuters, что инвестиции в 20 миллиардов долларов последуют от компании.

По его словам, выход из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) позволит Катару освободиться от юридических рисков в США.

Также Катар выделит 500 миллионов долларов в течение десяти лет организациям ООН на поддержание их деятельности. Согласно тексту подписанного соглашения, дотации получат 8 организаций ООН, включая ЮНИСЕФ и Верховный комиссариат по делам беженцев.

Справка finance.ua:

  • 3 декабря Катар объявил о выходе из ОПЕК с 1 января 2019 года.
По материалам Коммерсантъ
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