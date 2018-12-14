Министр экономики ФРГ назвал условие для строительства "Северного потока - 2"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Газопровод “Северный поток – 2” может быть проложен, “если в то же время будут сохранены ключевые интересы Украины”.
Об этом министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил в интервью агентству Reuters.
К ним он отнес, в частности, сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Оплата за транзит газа составляет четверть доходов украинского госбюджета, сообщил ранее уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese).
Альтмайер подчеркнул, что и после обострения конфликта между Москвой и Киевом в результате инцидента в Керченском проливе он не намерен уступать призывам США и Украины, а также членов Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от строительства “Северного потока – 2”. При этом министр назвал действия российской стороны в проливе “большой ошибкой”, которая “не улучшила позицию России в иных вопросах”.
Газопровод должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим “Северным потоком”. Работы планируется завершить в 2019 году.
Срыв проекта и поставки российского газа по иным газопроводам не позволят ФРГ снизить зависимость от России, отметил Альтмайер. По его словам, более высокий уровень независимости допустим в том случае, если Германия в дополнение к долгосрочным газовым контрактам создаст инфраструктуру для импорта сжиженного газа из других стран. Министр призвал к предметным дебатам касательно европейских интересов в вопросе энергоснабжения, поскольку в ближайшие годы Европа и, в частности, Германия, столкнутся с “сильным ростом спроса на газ”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет2 ч. назад - 897 11
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2976 4
Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%Вчера, 09:00 - 357 4
Россия начала импортировать сжиженный газ35 мин. назад - 229 2
Bitcoin достиг нового минимума - цена опускалась до $3200Около часа назад - 258 2
HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон12 ч. назад - 6480 1
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2976 4
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС (инфографика)Вчера, 19:00 - 2355
«Укрпочта» договорилась с Пенсионным фондом по отделениям и пенсиямВчера, 17:00 - 1934
Украина оказалась в хвосте рейтинга скорости мобильного интернетаВчера, 16:00 - 1048
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей10 мин. назад
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 920
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1483
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2832 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2069 2