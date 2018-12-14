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Министр экономики ФРГ назвал условие для строительства "Северного потока - 2"

Министр экономики ФРГ назвал условие для строительства "Северного потока - 2"

Газопровод “Северный поток – 2” может быть проложен, “если в то же время будут сохранены ключевые интересы Украины”.

Об этом министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) заявил в интервью агентству Reuters.

К ним он отнес, в частности, сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Оплата за транзит газа составляет четверть доходов украинского госбюджета, сообщил ранее уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе (Dirk Wiese).

Альтмайер подчеркнул, что и после обострения конфликта между Москвой и Киевом в результате инцидента в Керченском проливе он не намерен уступать призывам США и Украины, а также членов Христианско-демократического союза (ХДС) отказаться от строительства “Северного потока – 2”. При этом министр назвал действия российской стороны в проливе “большой ошибкой”, которая “не улучшила позицию России в иных вопросах”.

Газопровод должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим “Северным потоком”. Работы планируется завершить в 2019 году.

Срыв проекта и поставки российского газа по иным газопроводам не позволят ФРГ снизить зависимость от России, отметил Альтмайер. По его словам, более высокий уровень независимости допустим в том случае, если Германия в дополнение к долгосрочным газовым контрактам создаст инфраструктуру для импорта сжиженного газа из других стран. Министр призвал к предметным дебатам касательно европейских интересов в вопросе энергоснабжения, поскольку в ближайшие годы Европа и, в частности, Германия, столкнутся с “сильным ростом спроса на газ”.

По материалам РБК-Украина
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