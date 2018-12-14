Boeing выпустил первый самолет с нового завода в Китае

Boeing доставил авиакомпании Air China первый собранный на новом заводе в Китае самолет 737.

Об этом сообщает CNN.

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“Boeing выпустил свой первый авиалайнер 737 со своего нового завода в Китае”, – говорится в сообщении.

Авиалайнер был доставлен китайскому авиаперевозчику Air China.

Новый завод является только центром сборки самолетов, и сами “Боинги” там делать будут: задачей работников центра является доукомплектование и покраска изготовленных в Америке самолетов перед их доставкой китайским покупателям. Такой формат деятельности подчеркивает внимательное отношение Boeing к таким острым, на фоне торгового противостояния США и Китая, вопросов, как передача технологий.