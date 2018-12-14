Boeing выпустил первый самолет с нового завода в Китае

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Boeing доставил авиакомпании Air China первый собранный на новом заводе в Китае самолет 737.
Об этом сообщает CNN.
Читайте также: Boeing представил бизнес-джеты с рекордной дальностью полета
“Boeing выпустил свой первый авиалайнер 737 со своего нового завода в Китае”, – говорится в сообщении.
Авиалайнер был доставлен китайскому авиаперевозчику Air China.
Новый завод является только центром сборки самолетов, и сами “Боинги” там делать будут: задачей работников центра является доукомплектование и покраска изготовленных в Америке самолетов перед их доставкой китайским покупателям. Такой формат деятельности подчеркивает внимательное отношение Boeing к таким острым, на фоне торгового противостояния США и Китая, вопросов, как передача технологий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет13 ч. назад - 2741 65
Субсидиантов внесут в "черные" и "белые" списки: чего ждать от новых проверок11 ч. назад - 2759 38
В ЕС напомнили Киеву о запрете на вывоз леса7 ч. назад - 741 18
Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендов7 ч. назад - 644 12
Украина существенно нарастила импорт товаров13 ч. назад - 974 11
HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон23 ч. назад - 8308 1
В УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсах10 ч. назад - 4649 4
Субсидиантов внесут в "черные" и "белые" списки: чего ждать от новых проверок11 ч. назад - 2759 38
Президент назвал приоритеты Украины на ближайшие пять лет13 ч. назад - 2741 65
Порошенко прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты»9 ч. назад - 2414 3
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей11 ч. назад - 341
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1105
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1553
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2901 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2118 2