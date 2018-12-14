Нефть Brent подорожала почти до $60,4 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник слабо растет после резкого падения в прошлую пятницу, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов и укреплением доллара.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 10 центов (0,17%) – до $60,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 15 центов (0,29%), до $51,35 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на $1,17 (1,9%), до $60,28 за баррель, WTI – на $1,28 (2,6%) – до $51,20 за баррель.

За неделю цена Brent упала на 3,7%, WTI – на 2,7%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы – до 873.

Рост курса доллара в сочетании с волатильностью фондовых рынков отрицательно влияет на нефтяные цены, отмечает аналитик сырьевой отрасли из UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Несмотря на это, он отметил, что “в целом, нефть готова стабилизироваться примерно на этом уровне”.

Нефтяной рынок пока сдержанно реагировал на предстоящее снижение добычи нефти странами ОПЕК+. На прошлой неделе больше внимания привлекли противоречивые оценки добычи ОПЕК, данные самим картелем и Международным энергетическим агентством (МЭА).

Как подсчитало МЭА, добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла относительно уровня октября до 33,03 млн баррелей в сутки (б/с). Сама ОПЕК сообщила о небольшом снижении производства относительно октября – до 32,97 млн б/с.