Референдум о Brexit стоил почти 130 миллионов фунтов стерлингов

Организация в 2016 году референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза стоила стране почти 130 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Избирательной комиссии Великобритании.

“В пятницу Избирательная комиссия Великобритании сообщила, что организация референдума 2016 года о выходе Великобритании из Европейского Союза стоила стране почти 130 миллионов фунтов стерлингов, в то время как некоторые политики призывают провести второй референдум”, – говорится в сообщении.

В отчете указано, что 129,1 млн фунтов стерлингов были потрачены на повышение уровня общественного сознания относительно референдума, организацию работы на участках и оплату труда людей во время кампании.

Отмечается, что в июне 2016 года на референдуме проголосовали 33,6 млн британцев на 41,05 тыс. участков, где работали 107,1 тыс. человек. Среди них 51,5 тыс. человек проверяли и считали бюллетени.