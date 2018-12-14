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HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон

HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон

Тайваньская компания HTC, судя по всему, сняла с производства флагманский смартфон HTC U12 +.

Этого гаджета нет на официальном сайте, при этом предыдущие модели, HTC U11 и U11 +, остаются доступными, сообщает GizmoChina.

На данный момент неизвестно, почему тайваньский гигант снял HTC U12 + из своих официальных интернет-магазинов в Китае. Например, модели нет и у официального продавца на площадке TMall, который является частью Aliexpress. Официальные комментарии пока не представлены.

Ранее HTC опровергла слухи об отказе от флагмана на следующий год. В заявлении HTC не уточнила, когда нам можно ожидать HTC U13, но отметила, что фокус в смартфоне будет сделан на технологиях связи пятого поколения.

Интересно, что еще в начале декабря HTC предложила тайваньцам заказывать кастомные версии U12 +. Вместо выбора цветных панелей предлагалось наносить на корпус изображение. Компания представила сразу 45 готовых вариантов оформления, поэтому отказ от продажи гаджета всего через пару недель после такого обновления выглядит неожиданно.

По материалам internetua.com
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