HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон

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Тайваньская компания HTC, судя по всему, сняла с производства флагманский смартфон HTC U12 +.
Этого гаджета нет на официальном сайте, при этом предыдущие модели, HTC U11 и U11 +, остаются доступными, сообщает GizmoChina.
На данный момент неизвестно, почему тайваньский гигант снял HTC U12 + из своих официальных интернет-магазинов в Китае. Например, модели нет и у официального продавца на площадке TMall, который является частью Aliexpress. Официальные комментарии пока не представлены.
Ранее HTC опровергла слухи об отказе от флагмана на следующий год. В заявлении HTC не уточнила, когда нам можно ожидать HTC U13, но отметила, что фокус в смартфоне будет сделан на технологиях связи пятого поколения.
Интересно, что еще в начале декабря HTC предложила тайваньцам заказывать кастомные версии U12 +. Вместо выбора цветных панелей предлагалось наносить на корпус изображение. Компания представила сразу 45 готовых вариантов оформления, поэтому отказ от продажи гаджета всего через пару недель после такого обновления выглядит неожиданно.
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