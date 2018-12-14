Гарнитура Microsoft HoloLens 2 получит Snapdragon 850

Источники сообщают о том, что Microsoft выбрала для HoloLens нового поколения Qualcomm Snapdragon 850.

О том, что устройство HoloLens 2 будет основано на чипе разработки Qualcomm, сообщалось и ранее.

Речь шла об изделии Snapdragon XR1, которое предназначено для гаджетов так называемой расширенной реальности. Теперь появились другие сведения.

«Сердцем» новой гарнитуры послужит чип Snapdragon 850, спроектированный для портативных компьютеров под управлением операционной системы Windows 10. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 630. Обеспечивается поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO (2,4 / 5 ГГц) и Wi-Fi 802.11ad, а также Bluetooth 5. Предусмотрен модем LTE для подключения к сотовым сетям.

HoloLens нового поколения сможет постоянно поддерживать связь с интернетом. Использование процессора Snapdragon 850 обеспечит продолжительное время автономной работы.

Официальный анонс нового носимого устройства Microsoft ожидается ориентировочно в середине следующего года.