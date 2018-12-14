Гарнитура Microsoft HoloLens 2 получит Snapdragon 850

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Источники сообщают о том, что Microsoft выбрала для HoloLens нового поколения Qualcomm Snapdragon 850.
О том, что устройство HoloLens 2 будет основано на чипе разработки Qualcomm, сообщалось и ранее.
Речь шла об изделии Snapdragon XR1, которое предназначено для гаджетов так называемой расширенной реальности. Теперь появились другие сведения.
«Сердцем» новой гарнитуры послужит чип Snapdragon 850, спроектированный для портативных компьютеров под управлением операционной системы Windows 10. Это изделие объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,96 ГГц и графический ускоритель Adreno 630. Обеспечивается поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO (2,4 / 5 ГГц) и Wi-Fi 802.11ad, а также Bluetooth 5. Предусмотрен модем LTE для подключения к сотовым сетям.
HoloLens нового поколения сможет постоянно поддерживать связь с интернетом. Использование процессора Snapdragon 850 обеспечит продолжительное время автономной работы.
Официальный анонс нового носимого устройства Microsoft ожидается ориентировочно в середине следующего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономистаПозавчера, 21:00 - 4986 5
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 1590 3
Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%Вчера, 09:00 - 224 3
Откуда украинцы заказывают больше всего товаровВчера, 10:00 - 4230 3
BMW и Porsche презентовали супербыструю зарядную станциюВчера, 23:00 - 189 1
Google прекращает поддержку ОС Android 4.0.Вчера, 02:00 - 4817 1
Откуда украинцы заказывают больше всего товаровВчера, 10:00 - 4230 3
Энергохранилище Тесла в Австралии сэкономило $40 млн. за первый годВчера, 05:00 - 3410
Huawei займется выпуском умных телевизоров под брендом Huawei AI WindowВчера, 03:00 - 2521
Украинский город вошел в сотню самых привлекательных туристических городов мираВчера, 08:00 - 2052 1
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 766
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1444
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2796 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2043 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5912 6