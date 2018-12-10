"Киевавтодор" объявил тендеров на почти 800 млн грн

Коммульное предприятие “Киевавтодор” объявило сразу шесть тендеров на строительство и реконструкцию дорог и площадей Киева на сумму почти 800 млн грн.

Об этом свидетельствует система Prozorro.

Все тендеры были объявлены 13 декабря — в день, когда Киевсовет проголосовал за бюджет Киева. Строить дороги будут в 2019 году.

Самым дорогим из всех тендеров является строительство автодороги между улицей Довбуша и Броварским проспектом. Его сумма составила 378 млн грн.

Также планируется капитальный ремонт путепроводов на пересечении улицы Богатырской и Московского проспекта (124,5 млн грн) и на пересечении Богатырской и Оболонского проспекта (125,8 млн грн).

Такую же сумму — 120 млн грн — предприятие намерено потратить на капитальный ремонт Софийской площади и еще 35 млн грн на реконструкцию улицы Ивана Федорова на Печерске. Также планируется потратить 4,2 млн грн на разработку проектной документации для реконструкции Пейзажной аллеи.

Напомним, вчера Киевсовет 87 голосами “за” принял бюджет столицы на 2019 год. Расходная часть бюджета составляет 57,4 млрд грн.