Телеграм-каналы с афишами событий на праздники

Вы тоже уже с нетерпением ожидаете праздников? В это время вопрос «что, где происходит и куда пойти?» актуален, как никогда. Об акциях, подарках и бонусах мы часто рассказываем в телеграм-канале @Finance_ukr.

И больше информации о праздничных концертах, интересных событиях и новых кафе или ресторанах вы найдете на отдельных каналах, где ребята не устают выискивать новинки.

Итак, телеграм-каналы с афишами событий:

Что происходит в столице?

@kyivmaps – больше гуглить «куда пойти сегодня в Киеве» не придется. kyivmaps.com знает все о концертах, фестивалях, спектаклях, кинопоказах и бизнес-лекциях.

Канал собирает актуальные ивенты столицы, рассказывает новости и разыгрывает билеты на концерты 🤘

@kiev_mesta – персональный гид по киевским заведениям и событиям. Поможет спланировать все заранее. Ваш ответ на вечный вопрос «Куда пойти и сколько это будет стоить?». Актуальные цены, описание интерьера, без псевдообзоров и шлака.

@afishakiiv – всегда актуальная информация о кинопремьерах, спектаклях в театрах, вечеринках, концертах, выставках, презентациях и т.д.

@New_Kiev – киевлянам и гостям столицы всегда не хватает информации о достойных заведениях, громких событиях и ивентах. Этот канал поможет вам не только найти билеты на концерт любимого исполнителя, но и ресторан, где вы сможете вкусно поесть.

Где узнать об интересных событиях в Харькове?

@kharkiv_event – топ-афиша Харькова в Telegram. Не пропускайте главные события и новинки города! Подписывайтесь на канал и найдите интересные для себя ивенты.

@kharkovgo – канал известного проекта «Харьков – куда б сходить?». Ребята уже более 5 лет рассказывают об интересных местах и ​​событиях в городе, которые непременно стоит посетить. Канал будет интересен как активной молодежи, так и мамам в декрете. Здесь ежедневно публикуются все главные события города и новые интересные места. Все в понятной и краткой форме «что, где, когда, сколько стоит?». Рекомендуем!

@kharkov_ua – интересный харьковский канал. Здесь вы найдете массу полезной информации, опросов, новостей и фотографий первой столицы Украины. Главная концепция канала – никакого негатива в публикациях.

Такие каналы есть практически о каждом крупном городе Украины. Найдите в телеграме свой город и не забудьте подписаться на @Finance_ukr.