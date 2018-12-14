Телеграм-каналы с афишами событий на праздники

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Вы тоже уже с нетерпением ожидаете праздников? В это время вопрос «что, где происходит и куда пойти?» актуален, как никогда. Об акциях, подарках и бонусах мы часто рассказываем в телеграм-канале @Finance_ukr.
И больше информации о праздничных концертах, интересных событиях и новых кафе или ресторанах вы найдете на отдельных каналах, где ребята не устают выискивать новинки.
Итак, телеграм-каналы с афишами событий:
Что происходит в столице?
@kyivmaps – больше гуглить «куда пойти сегодня в Киеве» не придется. kyivmaps.com знает все о концертах, фестивалях, спектаклях, кинопоказах и бизнес-лекциях.
Канал собирает актуальные ивенты столицы, рассказывает новости и разыгрывает билеты на концерты 🤘
@kiev_mesta – персональный гид по киевским заведениям и событиям. Поможет спланировать все заранее. Ваш ответ на вечный вопрос «Куда пойти и сколько это будет стоить?». Актуальные цены, описание интерьера, без псевдообзоров и шлака.
@afishakiiv – всегда актуальная информация о кинопремьерах, спектаклях в театрах, вечеринках, концертах, выставках, презентациях и т.д.
@New_Kiev – киевлянам и гостям столицы всегда не хватает информации о достойных заведениях, громких событиях и ивентах. Этот канал поможет вам не только найти билеты на концерт любимого исполнителя, но и ресторан, где вы сможете вкусно поесть.
Где узнать об интересных событиях в Харькове?
@kharkiv_event – топ-афиша Харькова в Telegram. Не пропускайте главные события и новинки города! Подписывайтесь на канал и найдите интересные для себя ивенты.
@kharkovgo – канал известного проекта «Харьков – куда б сходить?». Ребята уже более 5 лет рассказывают об интересных местах и событиях в городе, которые непременно стоит посетить. Канал будет интересен как активной молодежи, так и мамам в декрете. Здесь ежедневно публикуются все главные события города и новые интересные места. Все в понятной и краткой форме «что, где, когда, сколько стоит?». Рекомендуем!
@kharkov_ua – интересный харьковский канал. Здесь вы найдете массу полезной информации, опросов, новостей и фотографий первой столицы Украины. Главная концепция канала – никакого негатива в публикациях.
Такие каналы есть практически о каждом крупном городе Украины. Найдите в телеграме свой город и не забудьте подписаться на @Finance_ukr.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономистаПозавчера, 21:00 - 6237 9
Откуда украинцы заказывают больше всего товаровВчера, 10:00 - 6911 5
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2685 4
Государственная зерновая корпорация в ноябре увеличила экспорт муки на 25%Вчера, 09:00 - 323 3
Запорожский аэропорт возьмет $10 миллионов кредита на строительство терминалаВчера, 20:00 - 504 2
Откуда украинцы заказывают больше всего товаровВчера, 10:00 - 6911 5
HTC сняла с продажи свой последний флагманский смартфон10 ч. назад - 5495
В Испании на 22% повысят минимальную зарплатуВчера, 15:00 - 2685 4
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕС (инфографика)Вчера, 19:00 - 2260
«Укрпочта» договорилась с Пенсионным фондом по отделениям и пенсиямВчера, 17:00 - 1824
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 860
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1473
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2819 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 2061 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5954 6