Набсовет Украэроруха получит восемь миллионов гривен премий

Годовое вознаграждение членов наблюдательного совета госпредприятия Украэрорух вырастет на 35% – до 8,1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на следующий год.

В этом году члены наблюдательного совета госпредприятия получили 6 млн грн вознаграждений.

Кроме того, в следующем году более полумиллиона гривен премий и вознаграждений получит директор предприятия. При этом, численность работников сократится на полсотни человек.

Ранее руководитель Украэроруха Дмитрий Бабейчук втрое поднял себе зарплату на 2019 год – до 150 тыс. грн в месяц.

Напомним, против руководства Украэроруха на основании отчета Счетной палаты было открыто уголовное производство.