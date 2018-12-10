Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

Набсовет Украэроруха получит восемь миллионов гривен премий

Набсовет Украэроруха получит восемь миллионов гривен премий

Годовое вознаграждение членов наблюдательного совета госпредприятия Украэрорух вырастет на 35% – до 8,1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на следующий год.

В этом году члены наблюдательного совета госпредприятия получили 6 млн грн вознаграждений.

Кроме того, в следующем году более полумиллиона гривен премий и вознаграждений получит директор предприятия. При этом, численность работников сократится на полсотни человек.

Ранее руководитель Украэроруха Дмитрий Бабейчук втрое поднял себе зарплату на 2019 год – до 150 тыс. грн в месяц.

Напомним, против руководства Украэроруха на основании отчета Счетной палаты было открыто уголовное производство.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина