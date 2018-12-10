Набсовет Украэроруха получит восемь миллионов гривен премий

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Годовое вознаграждение членов наблюдательного совета госпредприятия Украэрорух вырастет на 35% – до 8,1 млн грн. Об этом свидетельствуют данные финансового плана ведомства на следующий год.
В этом году члены наблюдательного совета госпредприятия получили 6 млн грн вознаграждений.
Кроме того, в следующем году более полумиллиона гривен премий и вознаграждений получит директор предприятия. При этом, численность работников сократится на полсотни человек.
Ранее руководитель Украэроруха Дмитрий Бабейчук втрое поднял себе зарплату на 2019 год – до 150 тыс. грн в месяц.
Напомним, против руководства Украэроруха на основании отчета Счетной палаты было открыто уголовное производство.
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