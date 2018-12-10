Межбанк: доллар понизился к 27,84 в результате игр спекулянтов накануне и нехватки гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 5,89 коп., на торгах пятницы укрепился на 2,99 коп., оказавшись на уровне 27,8371 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 5,07 коп., составил 27,82 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 14 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.02, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла до 27,77/27,81 UAH/USD на покупках «серьезных» покупателей, которых привлекли текущие упавшие с предыдущей сессии, цены «американца». В отсутствие спекулянтов, «качнувших» накануне вниз курс безналичного доллара, «реальный» спрос на СКВ до 11.25 удерживал цену доллара на отметке 27,80/27,82 UAH/USD, причем, на этот спрос было эквивалентное предложение валюты, обеспечивая сбалансированную торговлю.

С 11.20 началась вторая волна роста долларовых цен, связанная с традиционным в пятницу желанием части игроков обезопасить свои активы на выходные дни вхождением в «старый надежный» доллар. Этот «пятничный синдром» в контексте наблюдавшихся в последние две сессии попыток раскачать валютный межбанк, вполне оправдан, вернув безналичную пару доллар-гривна к росту. По состоянию на 11.50 СКВ выросла до 27,85/27,87 UAH/USD, пребывая на этой отметке до 13.20.

К этому часу на рынке ряды продавцов поредели, став причиной повышения цены «американца» до 27,87/27,90 UAH/USD.

Медленный восходящий тренд доллара сохранился на опустевшем межбанке , подняв курс СКВ около 15.25 Киева до 27,87/27,90 UAH/USD.

В районе отметки 27,88/27,91 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 14 декабря, констатировав прохождение курсами безналичного доллара своего же пути на торгах четверга в обратном направлении, снизу вверх.

Более скромные масштабы «восхождения» поясняются снижением гривневой ликвидности, на которое указало падение остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 68 260,5 млн грн к отметке 65 888,1 млн грн, а также рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,25% к отметке 17,00/18,50% годовых.

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8371 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,870 / 27,900

евро – 31,479 / 31,501

российский рубль – 0,4192 / 0,4199

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,1274 / 1,1275

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