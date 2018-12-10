Какие карты предпочитают украинцы (исследование)

Как свидетельствуют данные исследования GfK Ukraine за январь-октябрь этого года, 69% взрослого населения Украины в возрасте 16 лет и старше пользуется платежными картами.

Об этом finance.ua сообщила руководитель отдела исследований в области финансов и розничной торговли компании GfK Ukraine Лидия Кулыба на 8-й практической конференции “Карточный бизнес и технологии 2018”, которая проходила 14 декабря в Киеве.

При этом, по сравнению с данными за 2017 год, доля использования платежных карт выросла на 4,5%.

Как отметили в GfK Ukraine, среди украинцев наиболее популярные карты:

Зарплатные.

Карты для получения пенсии.

Кредитные карты.

Отметим, что по кредитным картам впервые за 4 последних года рост возобновился.

Finance.ua в свою очередь напоминает, что выбирать кредитную карту необходимо с умом. Неверный выбор сделает кредитку источником проблем. Зато правильно выбранная карта станет незаменимым помощником. Мы давно помогаем читателям найти себе оптимальных помощников.