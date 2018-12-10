Фирмы окружения Януковича за месяц разморозили десятки счетов

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Печерский суд Киева на протяжении месяца отменил аресты более 25 счетов, которые правоохранители связывали с окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом говорится в решениях, обнародованных в Едином реестре.
Счета были арестованы в деле, которое ведет Генпрокуратура. Следствие считает, что в регистрационные документы ряда компаний внесли ложные сведения. Также вероятные преступники якобы способствовали отмыванию “грязных” денег – их действия предшествовали легализации средств, полученных незаконным путем.
В этом деле нескольким предприятиям за ноябрь-декабрь удалось снять аресты со своих счетов и сумм НДС в системе электронного администрирования, а именно “Аскор-Инвест”, “Гендальф”, “Фигаро Эволюшн”, “Екотрейд 2016”, “Фартисима”, “Фаршмаг”, “Ин-Том”.
Большинство из них фигурируют также в других производствах, в частности, о хищении средств Укрзализныци. Следствие по этому делу заявляло, что причастны фирмы якобы принадлежат сыну экс-президента Александру Януковичу.
Судьи решили, что следствие не доказало причастность компаний к преступлениям и незаконность их денег.
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