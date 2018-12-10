Регулятор просит проверить законность действий ликвидатора санатория "Женева"

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Национальный банк обратился в Министерство юстиции с просьбой проверить законность действий ликвидатора санатория “Женева”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
“Национальный банк обеспокоен ситуацией вокруг продажи имущества санаторно-курортного комплекса “Женева”, который принадлежит ООО “Трускавецинвест”. Это общество в 2013 году передало комплекс и земельный участок в залог АО “Еврогазбанк”, после чего банк передал имущественные права на этот залог Национальному банку под кредит рефинансирования… Национальный банк обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой провести внеплановую проверку законности действий арбитражного управляющего ООО “Трускавецинвест” В. Бондаренко”, – говорится в сообщении.
У регулятора отмечают, что в 2018 году рыночная стоимость недвижимого имущества, входящего в состав комплекса “Женева”, составила 261,6 млн грн (в т.ч.: 244, 6 млн грн – стоимость недвижимости, 17 млн грн – земельного участка) по внутренней оценке НБУ.
Однако, по информации Нацбанка, арбитражный управляющий и ликвидатор комплекса В. Бондаренко такой оценки стоимости имущества должника не осуществлял. Зато на торгах, назначенных на 28 декабря этого года, он определил стартовую цену недвижимого имущества ООО “Трускавецинвест” – 223,1 млн грн с возможностью понижения начальной стоимости имущества до шага аукциона, который составляет 2,2 млн грн. То есть в результате торгов комплекс, который по оценкам НБУ стоит 261,6 млн грн, может быть продан всего за 2,2 млн грн.
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