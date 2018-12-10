Порошенко: Раньше судьи годами ждали вызова на "ковер"

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Верховный суд должен стать примером изменений работы судебной власти для других вновь созданных судов – апелляционных, окружных, Высшего антикоррупционного суда и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на конференции “Роль Верховного суда в обеспечении прав и свобод человека”.
“Верховный суд должен стать примером для других судов – и вновь созданных апелляционных и окружных, которые будут созданы, и Высшего антикоррупционного суда, и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, конкурсы в которые в настоящее время проводятся Высшей квалификационной комиссией судей”, – подчеркнул Порошенко, добавив, что в ближайшее время ожидает “конкретных практических результатов” от ВККСУ.
Президент также заверил, что те шаги, которые были сделаны два года назад с принятием изменений в Конституцию относительно судебной реформы по деполитизации, усиление независимости судебной ветви власти уже “дают первые результаты”.
“Сейчас уже очень быстро забыли, как судьи годами ждали утверждения в Верховной Раде, вызова на “ковер”, отчета по конкретным делам. И политизация тогда казалась возможной. Сейчас мы имеем совершенно иную модель. Эффективное сочетание опыта адвокатов, ученых, судей тоже идет сейчас на пользу реформе”, – подчеркнул глава государства.
Кроме того, от отметил, что “большое значение” для независимости суда имеет и надлежащее финансирование судебной системы, подчеркнув, что это является приоритетом государственной власти.
“Сегодня эти статьи бюджета остаются защищенными. В условиях войны, в условиях приоритета обороны государства, повышения уровня защиты людей судебная власть остается приоритетом”, – убеждает Порошенко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банкротство ЗАЗа: радоваться, печалиться или искать перспективы?Вчера, 16:00 - 2961 37
Владельцы «еврономеров» нашли способ обойти растаможку6 ч. назад - 2422 10
Индекс процветания: Украина улучшила позиции в рейтинге (инфографика)7 ч. назад - 777 10
Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России3 ч. назад - 182 8
МВФ предупредил правительства стран о грядущем мировом финансовом кризисе6 ч. назад - 3210 6
Xiaomi выпустили свой самый дорогой смартфонВчера, 22:30 - 33690 2
Киевстар рассказал, что необходимо для переноса номера между операторами4 ч. назад - 5258 1
МВФ предупредил правительства стран о грядущем мировом финансовом кризисе6 ч. назад - 3210 6
НБУ принял решение по учетной ставкеВчера, 14:25 - 2633 1
Владельцы «еврономеров» нашли способ обойти растаможку6 ч. назад - 2422 10
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1249
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2550 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1914 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5669 6
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2280 2