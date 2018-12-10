Порошенко: Раньше судьи годами ждали вызова на "ковер"

Верховный суд должен стать примером изменений работы судебной власти для других вновь созданных судов – апелляционных, окружных, Высшего антикоррупционного суда и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на конференции “Роль Верховного суда в обеспечении прав и свобод человека”.

“Верховный суд должен стать примером для других судов – и вновь созданных апелляционных и окружных, которые будут созданы, и Высшего антикоррупционного суда, и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, конкурсы в которые в настоящее время проводятся Высшей квалификационной комиссией судей”, – подчеркнул Порошенко, добавив, что в ближайшее время ожидает “конкретных практических результатов” от ВККСУ.

Президент также заверил, что те шаги, которые были сделаны два года назад с принятием изменений в Конституцию относительно судебной реформы по деполитизации, усиление независимости судебной ветви власти уже “дают первые результаты”.

“Сейчас уже очень быстро забыли, как судьи годами ждали утверждения в Верховной Раде, вызова на “ковер”, отчета по конкретным делам. И политизация тогда казалась возможной. Сейчас мы имеем совершенно иную модель. Эффективное сочетание опыта адвокатов, ученых, судей тоже идет сейчас на пользу реформе”, – подчеркнул глава государства.

Кроме того, от отметил, что “большое значение” для независимости суда имеет и надлежащее финансирование судебной системы, подчеркнув, что это является приоритетом государственной власти.

“Сегодня эти статьи бюджета остаются защищенными. В условиях войны, в условиях приоритета обороны государства, повышения уровня защиты людей судебная власть остается приоритетом”, – убеждает Порошенко.

Справка finance.ua:

15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный суд Украины, созданный в рамках судебной реформы на смену ВСУ и трем высшим судам.