Нет, не Украина: стало известно, где построят первый в Европе тестовый трек Hyperloop

В Швейцарии в следующем году начнут строительство испытательного участка Hyperloop.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Как отмечается, это будет первый в Европе испытательный трек. Его построят в коммуне Колломбей-Мураз кантона Вале.

Строительство Hyperloop будет реализовывать EuroTube в партнерстве со Швейцарскими федеральными железными дорогами (SBB). Его начнут во второй половине 2019 года.

Как отмечается, длина испытательной трассы составит три километра. Она будет предназначена для перевозки грузов и будет иметь вид большой вакумной трубы.

Капсулы в трубе могут перемещаться со скоростью до 1100 км в час. Однако максимальная скорость на участке в Швейцарии не будет превышать 900 км в час.

Ранее стало известно, что в порту Гамбурга (Германия) построят высокоскоростную транспортную систему Hyperloop для перевозки морских грузовых контейнеров. Рассчитывают, что с помощью новой системы контейнеры можно будет перевозить со скоростью более 1000 км в час. Точные сроки завершения строительства пока не называются.