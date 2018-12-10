Нет, не Украина: стало известно, где построят первый в Европе тестовый трек Hyperloop

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Швейцарии в следующем году начнут строительство испытательного участка Hyperloop.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.
Как отмечается, это будет первый в Европе испытательный трек. Его построят в коммуне Колломбей-Мураз кантона Вале.
Строительство Hyperloop будет реализовывать EuroTube в партнерстве со Швейцарскими федеральными железными дорогами (SBB). Его начнут во второй половине 2019 года.
Как отмечается, длина испытательной трассы составит три километра. Она будет предназначена для перевозки грузов и будет иметь вид большой вакумной трубы.
Капсулы в трубе могут перемещаться со скоростью до 1100 км в час. Однако максимальная скорость на участке в Швейцарии не будет превышать 900 км в час.
Ранее стало известно, что в порту Гамбурга (Германия) построят высокоскоростную транспортную систему Hyperloop для перевозки морских грузовых контейнеров. Рассчитывают, что с помощью новой системы контейнеры можно будет перевозить со скоростью более 1000 км в час. Точные сроки завершения строительства пока не называются.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнергоугля разработало новые нормы потребления газа для домохозяйств без счетчиков9 ч. назад - 1983 37
Собственник "112 Украина" продал канал и вышел из медиабизнеса в Украине10 ч. назад - 2433 24
Индекс процветания: Украина улучшила позиции в рейтинге (инфографика)14 ч. назад - 1191 21
Владельцы «еврономеров» нашли способ обойти растаможку14 ч. назад - 3702 10
Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России11 ч. назад - 352 8
Xiaomi выпустили свой самый дорогой смартфонВчера, 22:30 - 45844 2
Киевстар рассказал, что необходимо для переноса номера между операторами12 ч. назад - 9751 6
МВФ предупредил правительства стран о грядущем мировом финансовом кризисе13 ч. назад - 4399 6
Владельцы «еврономеров» нашли способ обойти растаможку14 ч. назад - 3702 10
В Украине запретили создавать парковки возле жилых домов14 ч. назад - 2626 5
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)7 ч. назад - 191
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1295
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2612 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1935 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5710 6