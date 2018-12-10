Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 77 0

Нет, не Украина: стало известно, где построят первый в Европе тестовый трек Hyperloop

Нет, не Украина: стало известно, где построят первый в Европе тестовый трек Hyperloop

В Швейцарии в следующем году начнут строительство испытательного участка Hyperloop.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Как отмечается, это будет первый в Европе испытательный трек. Его построят в коммуне Колломбей-Мураз кантона Вале.

Строительство Hyperloop будет реализовывать EuroTube в партнерстве со Швейцарскими федеральными железными дорогами (SBB). Его начнут во второй половине 2019 года.

Как отмечается, длина испытательной трассы составит три километра. Она будет предназначена для перевозки грузов и будет иметь вид большой вакумной трубы.

Капсулы в трубе могут перемещаться со скоростью до 1100 км в час. Однако максимальная скорость на участке в Швейцарии не будет превышать 900 км в час.

Ранее стало известно, что в порту Гамбурга (Германия) построят высокоскоростную транспортную систему Hyperloop для перевозки морских грузовых контейнеров. Рассчитывают, что с помощью новой системы контейнеры можно будет перевозить со скоростью более 1000 км в час. Точные сроки завершения строительства пока не называются.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина