"Укравтодор" не будет платить за асфальт, уложенный в снег

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снежного покрова.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на “Укравтодор”.
В Госагентстве отметили, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения завершили до начала ноября. А работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличия снежного покрова, оплачены не будут.
В ведомстве также напомнили, что из общей сети дорог в более 450 тыс. км “Укравтодор” отвечает только за 47 тыс. км дорог госзначения.
Другие дороги находятся в компетенции местных властей и в коммунальной собственности.
Таким образом в “Укравтодоре” отреагировали на публикации в соцсетях, где были показаны случаи укладки асфальта на снежный покров или перед снегопадом.
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