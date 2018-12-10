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Собственник "112 Украина" продал канал и вышел из медиабизнеса в Украине

Собственник "112 Украина" продал канал и вышел из медиабизнеса в Украине

Собственник швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы “112 Украина”) Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала, сообщается на сайте “112 Украина”.

В то же время в госреестре физических и юрлиц-предпринимателей содержится информация о том, что по состоянию на сегодняшний день конечным бенефициаром всех входящих в “112 Украина” шести телеканалов является Тарас Козак (“Оппозиционный блок) член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.

“К сожалению, нынешние политические реалии в Украине не позволяют обеспечить полноценное развитие канала. Мы неоднократно обращались к украинским и европейским политикам, … просили защитить канал и требовали не допустить сворачивания свободы слова в Украине. Но отсутствие гарантий того, что ситуация с обеспечением свободы слова в Украине улучшится, привело к моему решению о выходе из медиабизнеса в Украине”, – цитирует слова Э.Каца пресс-служба “112 Украина”.

В то же время в госреестре физических и юрлиц-предпринимателей содержится информация о том, что по состоянию на сегодняшний день конечным бенефициаром всех входящих в “112 Украина” шести телеканалов является народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Тарас Козак (фракция “Оппозиционный блок”).

Ранее Т.Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы “112 Украина”, Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Справка finance.ua:

  • Т.Козак долгое время работал в налоговых органах.
  • В 2005-2010 гг. был заместителем председателя Государственной таможенной службы.
  • С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета.
  • С 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от “Оппозиционного блока”).
По материалам 112
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