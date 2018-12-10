Собственник "112 Украина" продал канал и вышел из медиабизнеса в Украине

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Собственник швейцарской компании Plirofories AG (владела 100% телеканалов группы “112 Украина”) Эдуард Кац заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала, сообщается на сайте “112 Украина”.
В то же время в госреестре физических и юрлиц-предпринимателей содержится информация о том, что по состоянию на сегодняшний день конечным бенефициаром всех входящих в “112 Украина” шести телеканалов является Тарас Козак (“Оппозиционный блок) член комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики.
“К сожалению, нынешние политические реалии в Украине не позволяют обеспечить полноценное развитие канала. Мы неоднократно обращались к украинским и европейским политикам, … просили защитить канал и требовали не допустить сворачивания свободы слова в Украине. Но отсутствие гарантий того, что ситуация с обеспечением свободы слова в Украине улучшится, привело к моему решению о выходе из медиабизнеса в Украине”, – цитирует слова Э.Каца пресс-служба “112 Украина”.
В то же время в госреестре физических и юрлиц-предпринимателей содержится информация о том, что по состоянию на сегодняшний день конечным бенефициаром всех входящих в “112 Украина” шести телеканалов является народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Тарас Козак (фракция “Оппозиционный блок”).
Ранее Т.Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы “112 Украина”, Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.
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