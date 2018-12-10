В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)

В китайском городе Шэньчжэнь состоялась презентация новейшего процессора компании MediaTek, которая знаменита своими энергоэффективными чипами для дешевых смартфонов, пишет “Сегодня”.

Новинка получила название Helio P90. По словам разработчиков, Helio P90 получился быстрым и обладает “революционной” системой искусственного интеллекта.

Процессор изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу TSMC FinFET, оснащается APU 2.0 для задач искусственного интеллекта с архитектурой AI Fusion для эффективного распределения задач ИИ между APU и блоком обработки изображений IPU.

По словам MediaTek, Helio P90 в 4 раза производительнее на задачах ИИ, чем прошлые чипсеты Helio P70 и Helio P60. Правда о сравнении с более мощными конкурентами в лице Qualcomm, Huawei и Apple речь, конечно, не идет.

Helio P90 содержит 8 вычислительных ядер: два ядра ARM Cortex A75 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер ARM Cortex A55 с частотой 2 ГГц. Чипсет дополняет графический ускоритель PowerVR GM 9946.

Мобильный процессор поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти LPDDRX, флеш-памяти UFS 2.1. Helio P90 может обрабатывать фотоснимки с разрешением до 48 мегапикселей, а если аппарат получит двойную фотокамеру, то сможет обработать снимки размером 24 МП + 16 МП. Также умеет работать с дисплеями с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520×1080 пикселей.

Из беспроводных возможностей у Helio P90 заявлена поддержка двух SIM-карт с VoLTE 4G LTE Cat. 12/13, Wi-Fi (802.11ac), 4х4 MIMO, и Bluetooth 5.0.

Первые смартфоны на базе MediaTek Helio P90 начнут поступать в продажу с первого квартала 2019 года.