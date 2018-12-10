Стало известно главное нововведение iPhone 2019

Будущий смартфон американской корпорации Apple 2019 года получит новую экранную технологию, за счет которой гаджет станет более легким и тонким.

Об этом сообщает Gizchina.

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Согласно данным портала, дисплеи будущих смартфонов получат единую гибкую сенсорную OLED-панель, которая будет значительно отличаться от существующей структуры экрана гаджетов.

В частности, технология Y-OCTA также может сделать iPhone дешевле. При этом отмечается, что, вероятно, поставки будут ограничены, поэтому получить ее смогут не все модели смартфона.

Кроме того, известно, что данную технологию предложила американской корпорации южнокорейская компания Samsung еще в марте 2018 года. В настоящее время именно она является эксклюзивным поставщиком OLED-панелей для Apple.