США перенесли введение новых пошлин на китайские товары на 2019 год - Bloomberg

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Информационное агентство Bloomberg сообщает, что США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.
Пошлины предполагают повышение тарифов с 10% до 25% на ряд китайских товаров. По мнению экспертов, благодаря этому бюджет США получит дополнительно 200 миллиардов долларов.
Ожидается, что официально о решение перенести введение пошлин власти США объявят 14 декабря.
Ранее на саммите Большой двадцатки, состоявшемся 30 ноября – 1 декабря в Аргентине президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин достигли временного “перемирия” в развернувшемся торговом противостоянии. США согласились отложить на 90 дней поднятие штрафных пошлин на китайские товары – с 1 января 2019 года американские пошлины должны были вырасти с 10% до 25%. Кроме того, тогда Трамп сообщил, что и Китай согласился пойти на взаимные шаги.
Кроме того, лидеры двух стран договорились в течение этих трех месяцев не накладывать новых торговых ограничений и постараться достигнуть нового двустороннего торгового соглашения.
Однако если за это время стороны не подпишут такое соглашение, по истечении 90 дней после 1 января США все-таки повысят штрафные пошлины, что может привести к ответным мерам Китая.
С начала июля Пекин и Вашингтон ввели взаимные пошлины на общую сумму более $100 млрд.
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