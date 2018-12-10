До конца 2019-го льготы и субсидии на коммуналку монетизируют — Рева

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До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
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“С января 2019-го мы начинаем процесс монетизации жилищных субсидий. В течение года он будет полностью завершен. На последнем заседании правительства в плане реформирования министерств было принято решение о создании государственной социальной службы Украины, которая будет администрировать все виды адресных пособий и субсидий, работу с детьми, а также осуществлять контроль за назначением социальных пособий”, – отметил Рева.
По словам министра, несмотря на то, что следующий год будет годом выборов, социальные программы будут выполняться в полном объеме.
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