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До конца 2019-го льготы и субсидии на коммуналку монетизируют — Рева

До конца 2019-го льготы и субсидии на коммуналку монетизируют — Рева

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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“С января 2019-го мы начинаем процесс монетизации жилищных субсидий. В течение года он будет полностью завершен. На последнем заседании правительства в плане реформирования министерств было принято решение о создании государственной социальной службы Украины, которая будет администрировать все виды адресных пособий и субсидий, работу с детьми, а также осуществлять контроль за назначением социальных пособий”, – отметил Рева.

По словам министра, несмотря на то, что следующий год будет годом выборов, социальные программы будут выполняться в полном объеме.

По материалам УКРИНФОРМ
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