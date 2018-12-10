В РФ заявили о готовности к урегулированию газового спора с Украиной - СМИ

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона готова к урегулированию с Украиной газового спора.

Об этом передает УНН со ссылкой на российское профильное издание “Экономика сегодня”.

Что касается непосредственно спора между Москвой и Киевом, глава Минэнерго РФ, как отмечается, подчеркнул, что “Россия выступает за мирное урегулирование ситуации. Однако окончательное решение будет зависеть от украинской стороны”.

“Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы (урегулировать спор – ред.)”, – сказал он.

Новак также заявил, что трехсторонние переговоры по газу с участием России, Украины и представителей ЕК могут пройти до конца года или в январе 2019 года. Министр энергетики РФ отметил, что обсуждал этот вопрос с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем. К началу основных переговоров вопрос транзита топлива вынесут на обсуждение экспертов, а уже после этого состоится министерская встреча. Точную дату Новак назвать не смог.