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В ProZorro обнаружен псевдотендер по отходам

В ProZorro обнаружен псевдотендер по отходам

Одна из частных компаний пытается продать ГУ “Госгидрография” услуги по утилизации опасных отходов, не имея лицензии на этот вид деятельности.

В декабре текущего года Госгидрография объявила тендер на закупку услуг по сбору, транспортировке, хранению и передаче для дальнейшей утилизации опасных отходов.

Ожидаемая стоимость закупки составляет 28 тыс. грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 12 декабря. Заявку на участие в тендере подала только одна компания – ООО “Юг-Спецсервис”, предложив за свои услуги 27 тыс. 972 грн.

По состоянию на 13 декабря Общество ожидает решения тендерной комиссии.

Добавим, что ООО “Юг-Спецсервис” лишено лицензии на сбор, хранение и обезвреживание опасных отходов 17 августа этого года. Об этом свидетельствует реестр лицензиатов Минприроды.

Впрочем, оно продолжает участвовать в тендерах. В октябре “Юг-Спецсервис” пыталось продать Николаевской военной части услуги по утилизации медицинских отходов.

По материалам УНН
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