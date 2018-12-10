В Украине утвердили периодичность проверки грузов

Госпродпотребслужба Украины утвердила периодичность проверок грузов, которые ввозятся или пересылаются на таможенную территорию Украины.

Об этом сообщил Отдел взаимодействия с общественностью и СМИ Госпродпотребслужбы.

“12 декабря текущего года приказом Госпродпотребслужбы № 1019 утверждена периодичность проверок грузов, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины”, — говорится в сообщении.

Данный приказ определяет следующие нормы:

Периодичность документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) грузов, которые включены в Перечень продуктов, подлежащих государственному контролю на предназначенных пограничных инспекционных постах, утвержденного приказом Минагрополитики от 26.03.2018 № 159;

Периодичность документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) грузов, которые включены в Перечень пищевых продуктов неживотного происхождения и кормов неживотного происхождения, грузы которым при ввозе (пересылке) на таможенную территорию Украины подлежат усиленному государственному контролю, утвержденного приказом Минагрополитики от 26.03.2018 № 158;

Периодичность документальных проверок, проверок соответствия, физических проверок, лабораторных исследований (испытаний) пищевых продуктов неживотного происхождения и кормов неживотного происхождения, которые ввозятся (пересылаются) на таможенную территорию Украины и подлежат государственному контролю в соответствии с ежегодным планом государственного контроля.