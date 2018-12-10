Владельцы «еврономеров» нашли способ обойти растаможку

В последнее время в европейских консульствах Украины подскочило число случаев становления владельцев автомобилей с иностранной регистрацией на временный консульский учет. Благодаря этому «еврономера» могут многократно пересекать границу, не прибегая к растаможке авто.

Украинские дипломаты в странах Европы, особенно в Восточной Европе, жалуются, что из-за владельцев «евроблях» сейчас буквально парализована работа практически всех консульств. Дипломатов отвлекают от своей основной работы.

Например, в Варшаве ежедневно под консульским отделом собираются несколько сотен украинцев, которые хотят как можно быстрей стать на консульский учет. При этом сотрудники консульского отдела за один день могут принять только до 160 человек. В результате очередь накапливается и создается напряженность.

Глава консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыся считает, что это результат введения в нашей стране с конца ноября новых правил растаможки автомобилей с иностранной регистрацией и контроля за ними. Она говорит, что нужно решить проблему с владельцами «еврономеров», начавшими массово становится на консульский учет. Ведь это привело в том числе и к снижению денежных поступлений в украинский бюджет. Потому, что за постановку на консульский учет не берут денег.