Индекс процветания: Украина улучшила позиции в рейтинге (инфографика)

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В глобальном Индексе процветания Украина поднялась со 112 на 111 позицию из 149 стран.
Об этом сообщает международный аналитический центр Legatum Institute.
В этом году Украина показала лучшие результаты в области личной свободы и образования.
А вот самые низкие показатели сейчас в сфере здравоохранения – 137 место.
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