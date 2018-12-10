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Индекс процветания: Украина улучшила позиции в рейтинге (инфографика)

Индекс процветания: Украина улучшила позиции в рейтинге (инфографика)

В глобальном Индексе процветания Украина поднялась со 112 на 111 позицию из 149 стран.

Об этом сообщает международный аналитический центр Legatum Institute.

В этом году Украина показала лучшие результаты в области личной свободы и образования.

А вот самые низкие показатели сейчас в сфере здравоохранения – 137 место.

По материалам Факты и комментарии
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