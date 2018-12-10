МВФ предупредил правительства стран о грядущем мировом финансовом кризисе

Международный валютный фонд предупреждает о наступлении мирового финансового кризиса в ближайшие годы ввиду падения стоимости основных сырьевых продуктов.

Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

По мнению МВФ, кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украина с экспортом зерна и металла в их числе.

“Грозовые облака следующего глобального финансового кризиса уже собираются”, – заявил представитель фонда.

При этом Липтон утверждает, что даже крепкие экономики крупных стран, как и сам фонд, пока не готовы перенести возможный кризис без потерь.

“Как мы уже говорили, “почините крышу, пока светит солнце”. Как и многие из вас, я вижу грозовые облака и боюсь, что работа по предотвращению кризисов не завершена”, – сказал он.

Прогнозируется, что глобальный рост замедлится в результате торговой войны. Липтон предупредил, что устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет “далеко идущие и долгосрочные последствия” для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.