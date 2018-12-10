МВФ предупредил правительства стран о грядущем мировом финансовом кризисе

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Международный валютный фонд предупреждает о наступлении мирового финансового кризиса в ближайшие годы ввиду падения стоимости основных сырьевых продуктов.
Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.
По мнению МВФ, кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и Украина с экспортом зерна и металла в их числе.
“Грозовые облака следующего глобального финансового кризиса уже собираются”, – заявил представитель фонда.
При этом Липтон утверждает, что даже крепкие экономики крупных стран, как и сам фонд, пока не готовы перенести возможный кризис без потерь.
“Как мы уже говорили, “почините крышу, пока светит солнце”. Как и многие из вас, я вижу грозовые облака и боюсь, что работа по предотвращению кризисов не завершена”, – сказал он.
Прогнозируется, что глобальный рост замедлится в результате торговой войны. Липтон предупредил, что устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет “далеко идущие и долгосрочные последствия” для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали за бесценок продавать «еврономера»Вчера, 08:30 - 8433 30
Банкротство ЗАЗа: радоваться, печалиться или искать перспективы?Вчера, 16:00 - 1698 21
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналкеВчера, 12:05 - 4313 18
ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евроВчера, 07:00 - 2162 16
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцевВчера, 13:00 - 3974 15
Xiaomi выпустили свой самый дорогой смартфонВчера, 22:30 - 21152
Украинцы будут платить пеню за долги по коммуналкеВчера, 12:05 - 4313 18
Потребители газа без счетчиков начали получать платежки с доначислениями за 30 месяцевВчера, 13:00 - 3974 15
НБУ принял решение по учетной ставкеВчера, 14:25 - 2533 1
Украина в ноябре закупила европейский газ по рекордной ценеВчера, 10:15 - 1911 7
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1186
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2506 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1881 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5598 6
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2246 2