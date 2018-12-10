Пинзеник рассказал, почему курс гривны в декабре каждый год снижается

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Курс национальной валюты в декабре ежегодно снижается вследствие увеличения излишней ликвидности в коммерческих банках.
Об этом заявил экс-министр финансов, народный депутат Виктор Пинзеник.
“Излишняя ликвидность – это количество свободных средств, которые есть на счетах коммерческих банков Украины. То есть эти средства могут влиять на курс. Если мы вспомним некоторые ситуации, которые случаются у нас ежегодно в конце декабря, когда вдруг начинают вспоминать, что конец года, финансировать все расходы, и растет количество денег в банках, или так называемая ликвидность, – у нас сколько лет подряд растет курс доллара”, – объяснил Пинзеник.
Он отметил, что это связано с особенностями конца бюджетного года.
“В декабре не потому, что зима, а потому что есть специфические вещи, связанные с выполнением бюджета”, – подчеркнул Пинзеник.
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