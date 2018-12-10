Samsung представит собственный криптовалютный сервис

Компания Samsung тоже решила выйти на рынок криптовалют, хотя может показаться, что делать это уже поздновато.

Блокчейн-смартфон Samsung, в отличие от HTC, выпускать пока не намерена. Вместо этого компания собирается запустить собственный криптовалютный сервис. Как сообщает источник, сервис будет состоять из двух частей: так называемого кошелька холодного хранения и крипто-кошелька. Названия для них ещё не определены. В целом сервис Samsung позволит хранить криптовалюту и оперировать ей.

Про холодное хранение известно, что на начальном этапе будут поддерживаться Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 и Bitcoin Cash.

А вот подробностей о том, как будет реализован сервис на аппаратном уровне, пока нет. Вероятнее всего, дебютирует он на Galaxy S10.