Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 22 0

Samsung представит собственный криптовалютный сервис

Samsung представит собственный криптовалютный сервис

Компания Samsung тоже решила выйти на рынок криптовалют, хотя может показаться, что делать это уже поздновато.

Блокчейн-смартфон Samsung, в отличие от HTC, выпускать пока не намерена. Вместо этого компания собирается запустить собственный криптовалютный сервис. Как сообщает источник, сервис будет состоять из двух частей: так называемого кошелька холодного хранения и крипто-кошелька. Названия для них ещё не определены. В целом сервис Samsung позволит хранить криптовалюту и оперировать ей.

Про холодное хранение известно, что на начальном этапе будут поддерживаться Bitcoin, Ethereum, Ethereum ERC-20 и Bitcoin Cash.

А вот подробностей о том, как будет реализован сервис на аппаратном уровне, пока нет. Вероятнее всего, дебютирует он на Galaxy S10.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина