5 самых популярных мифов о заражении зубных каналов

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Какие ассоциации вызывает у Вас мысль о зубных корневых каналах? Может быть, Вы когда-либо испытывали боль от их заражения, тогда можно с уверенностью сказать, что ассоциации будут не…
Какие ассоциации вызывает у Вас мысль о зубных корневых каналах? Может быть, Вы когда-либо испытывали боль от их заражения, тогда можно с уверенностью сказать, что ассоциации будут не самые радужные. Однако, те, кому еще не пришлось столкнуться с заражением корневых каналов могут быть наслышаны о разных ужасных вещах, а точней о мифах, широко распространенных среди пациентов. Давайте разберемся в них.
Миф №1: Корневые каналы – болезненные
Сами корневые каналы так же чувствительны, как и эмаль – это нервная сетка провоцирует острые болевые ощущения, поскольку она расположена вблизи каналов. В любом случае, пломбирование корневых каналов всегда проходит под анестезией. Ваш дантист убедится в том, что Вы ничего не чувствуете и только потом приступит к очистке и лечению воспаленной области. После очищения область будет запломбирована специальным материалом и дополнительно защищена резиновой подкладкой.
Миф №2: Если болит канал, значит лучше удалить весь зуб
Удаление зуба – это самая последняя опция в списке лечения профессионального стоматолога, поскольку здоровая зубная ткань является самым ценным и долговечным ресурсом человеческого организма. Зуб с запломбированными каналами также играет важную роль в будущей имплантации и протезировании зубов, т.к. несмотря на свою «мертвость» он все же оказывает поддержку мосту или протезу.
Миф № 3: При удалении зубного канала сам зуб больше не нужен
Верно то, что при серьезной инфекции удаляются либо корни зуба, либо нервы и зуб фактически умирает. Тем не менее, корни держат структуру зуба цельной и зуб еще долго может служить Вам для поддержки функций жевания и речи.
Миф № 4: Пломбирование и лечение корневых каналов занимает массу времени
Обычно на очистку и лечение корневых каналов хватает одного приема. Если канал слишком разрушен и необходима работа с нервами, то само пломбирование переносится на следующий прием.
Миф №5: Одно воспаление канала потянет за собой второе
Обычно повторное заражение корня зуба случается, если дантистом не были правильно соблюдены правила дезинфекции и изоляции каналов. Также зависит и от пациента, насколько он придерживался рекомендаций врача после операции. Процент повторного заражения каналов в стоматологической практике очень мал и составляет всего 5-7%.
Узнайте больше о пломбировании зубных каналов в стоматологической клинике «СкайКлиник». В данной клинике используется инновационный метод пломбирования гуттаперчи, хорошо зарекомендовавший себя как в работе с детьми, так и со взрослыми.
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Успехов Вам и будьте здоровы!
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