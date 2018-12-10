В "Аграрном фонде" обнаружили потери зерна на 18 миллионов

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Ненадлежащее хранение зерна подрядчиками государственного “Аграрного фонда” привело к потерям на сумму 18,8 миллиона гривен.
Об этом говорится в аудите Государственной аудиторской службы за период 2016-2018 годы, сообщает экспертная организация StateWatch.
В целом потеряно 4,2 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки.
В частности, аудиторы отмечают, что “Аграрный фонд” не имеет производственных мощностей по хранению и транспортировке зерна. Поэтому все эти услуги получает от других предприятий. Это значительно уменьшает доходность самого фонда. И привело к потере зерна по вине хранителей.
Объем недостач в размере 4,2 тыс тонн зафиксирован на государственных Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов. Сейчас этот инцидент расследует Генеральная прокуратура.
Также установлены непроизводительные затраты “Аграрного фонда” в сумме 12,5 млн грн на хранение и охрану арестованного сахара. В отчете советуют передать в управление “Агрофонду” восемь действующих элеваторов государственной компании “Хлеб Украины”.
По предварительным подсчетам, это позволит “Аграрному фонду” ежегодно сэкономить около 10% средств на хранении зерна.
Вследствие признания ГП “Луцкий КХП № 2”, ООО “Хлебозавод” Салтовский”, ОАО “Береговский КХП” неплатежеспособными фонд может потерять 6 млн гривен, из-за задолженности последних.
Также аудиторы указывают на то, что финансовые планы фонда утверждаются профильными чиновниками не вовремя. План на 2017 год согласован Министерством агрополитики и Кабмином в июне 2017 года, а на 2018 год – только в июле этого года.
Отдельно указана управленческая проблема. Состав наблюдательного совета – семь должностных лиц, большинство из которых пока не находятся на должностях.
В неплатежеспособных банках “Брокбизнесбанк” и “Радикал Банк” Агрофонд потерял более 2,4 млрд грн и 2 млн долларов депозитов. В 2016 году фонд открыл кредитную линию в государственном “Укргазбанке” на один миллиард гривен. На обслуживание данного кредита было потрачено более 180 млн грн.
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