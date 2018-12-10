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Vivo готовит новый смартфон

Vivo готовит новый смартфон

Смартфон оснащён производительным процессором Snapdragon 845. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре – до 1,8 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630.

Платформа Snapdragon 845 включает модем Snapdragon X20 LTE, который теоретически позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 1,2 Гбит/с.

Новый смартфон Vivo несёт на борту 10 Гбайт оперативной памяти. Используется операционная система Android 9.0 Pie.

Информации о характеристиках дисплея и камер нет.

Наблюдатели полагают, что новинка может дебютировать на коммерческом рынке под именем Vivo Z3 Pro. Аппарат будет относиться к верхнему ценовому сегменту.

По материалам 3dnews.ru
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