Vivo готовит новый смартфон

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Смартфон оснащён производительным процессором Snapdragon 845. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 385: четыре из них функционируют с тактовой частотой до 2,8 ГГц, ещё четыре – до 1,8 ГГц. Обработкой графики занимается контроллер Adreno 630.
Платформа Snapdragon 845 включает модем Snapdragon X20 LTE, который теоретически позволяет загружать данные через мобильную сеть со скоростью до 1,2 Гбит/с.
Новый смартфон Vivo несёт на борту 10 Гбайт оперативной памяти. Используется операционная система Android 9.0 Pie.
Информации о характеристиках дисплея и камер нет.
Наблюдатели полагают, что новинка может дебютировать на коммерческом рынке под именем Vivo Z3 Pro. Аппарат будет относиться к верхнему ценовому сегменту.
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