Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 82 0

Более 60% импортируемого угля Украина закупает в России

Более 60% импортируемого угля Украина закупает в России

По результатам 11 месяцев 2018 года доля импорта каменного угля и антрацита из Российской Федерации достигла почти 62%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, в течение января-ноября из РФ импортировано угля на почти 1,67 млрд долларов. Доля импорта достигла 61,91%.

Стоит заметить, что за весь прошлый год Украина купила у России угля на 1,5 млрд долларов.

Из США за 11 месяцев импортировано угля более чем 806 млн долларов. Доля импорта составила 29,94%. Из Канады Украина импортировала угля на почти 128,6 млн долларов – 4,78%, а в других странах еще в 90,8 млн долларов – 3,37%.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина