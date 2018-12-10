Более 60% импортируемого угля Украина закупает в России

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По результатам 11 месяцев 2018 года доля импорта каменного угля и антрацита из Российской Федерации достигла почти 62%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.
По данным ГФС, в течение января-ноября из РФ импортировано угля на почти 1,67 млрд долларов. Доля импорта достигла 61,91%.
Стоит заметить, что за весь прошлый год Украина купила у России угля на 1,5 млрд долларов.
Из США за 11 месяцев импортировано угля более чем 806 млн долларов. Доля импорта составила 29,94%. Из Канады Украина импортировала угля на почти 128,6 млн долларов – 4,78%, а в других странах еще в 90,8 млн долларов – 3,37%.
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