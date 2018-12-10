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Австрийская компания покупает украинского производителя фильтров

Австрийская компания покупает украинского производителя фильтров

Австрийская компания BWT Aktiengesellschaft 10 декабря получила разрешение Антимонопольного комитета купить контрольный пакет производителя и дистрибьютера оборудования для очистки воды Ecosoft Group. Об этом сообщили в компании Ecosoft Group.

В компании сообщили, что BWT Aktiengesellschaft, европейский лидер в области водных технологий, планирует дальнейшие инвестиции в Украину, в частности, в развитие производственных мощностей, поддержание высоких стандартов качества продукции, а также инвестиции в научно-технические разработки. Управление компанией Ecosoft остается в руках украинской команды.

Напомним, компания Ecosoft Group была основана в 1991 году, с 2012 года активно поддерживается ЕБРР через программы по консалтингу и финансированию.

По материалам Дело
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