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Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Samsung прекращает производство смартфонов в Китае

Компания Samsung закрывает производство смартфонов на территории Китая. Причиной оказался низкий спрос на них на территории страны. Об этом пишет South China Morning Post.

В сравнении с продукцией компании Apple показатель корейцев составил 9% к 1%. По информации издания, китайская фабрика производила 26 миллионов смартфонов в год.

Однако глобальное сокращение производства компания пока предпринимать не намерена. Это может произойти, однако лишь в том случае, если она начнет существенно терять долю рынка и проигрывать своим конкурентам Huawei и Xiaomi.

Ранее сообщалось, что Samsung показала свой новый смартфон с отверстием в экране под камеру. Этот гаджет стал первым из устройств бренда, реализовавшим новую технологию.

По материалам Корреспондент.net
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