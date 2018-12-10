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Volkswagen попался на продаже контрафактных автомобилей

Volkswagen попался на продаже контрафактных автомобилей

С 2006 по 2018 гг компания продала как минимум 6700 нелицензированных и не имеющих допуска на дороги автомобилей.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen оказался в центре нового скандала. Компанию обвинили в продаже предсерийных, контрафактных автомобилей, сообщает в среду, 12 декабря, Handelsblatt.

В частности, указано, что тестовые и выставочные автомобили, которые должны быть официально списаны и утилизированы, компания продавала как новые или старые. При этом автомобили не были оформлены в соответствии с предусмотренной законом процедурой, и глава концерна Герберт Дисс, который занимает эту должность с 2016 года, об этом знал, пишет издание.

В то же время в компании признали, что с 2006 по 2018 год продали около 6700 автомобилей без разрешительных документов, из них 4000 в Германии, остальные в Европе или Северной Америке. При этом в концерне утверждают, что продажа тестовых автомобилей не запрещена, хотя в этом случае они должны быть оформлены законным образом.

Как отмечается, на прошлой неделе VW письменно сообщил собственников, что хочет выкупить их автомобили.

“Мы глубоко сожалеем об этом и приносим свои извинения”, – цитирует письма концерна клиентам Spiegel.

По информации издания, компания занижает данные о «сомнительных» автомобилях. Только в результате внутреннего аудита за 2010-2015 модельные годы было выявлено более 9000 автомобилей с «неопределенным статусом», в целом же за 12 лет VW продал около 17 тысяч тестовых машин.

По материалам Корреспондент.net
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