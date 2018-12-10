Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Автомобили Ford получат ремни безопасности с подогревом

Автомобили Ford получат ремни безопасности с подогревом

Через некоторое время автомобили Ford получат ремни безопасности с электрическим подогревом. Американский автопроизводитель уже подал соответствующую заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США.

У многих автомобилей есть подогрев кресел, руля, подлокотников и даже лобового стекла. Однако, до сих пор никто не додумался, что можно обогревать человека и при помощи ремней безопасности. Инженеры компании Ford стали в этом первопроходцами. Они придумали ремень безопасности с электрическим обогревом.

Суть изобретения довольно проста. В лямках ремня находятся специальные нагревательные элементы. При застегивании ремня к ним начинает поступать эклектический ток. Ремни безопасности нагреваются и передают тепло человеку. Температура нагрева не слишком высокая, но её вполне достаточно, чтобы, например, согреться водителю в холодную погоду. Ford особо отмечает, что эта технология абсолютно безопасна.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина