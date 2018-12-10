Автомобили Ford получат ремни безопасности с подогревом

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Через некоторое время автомобили Ford получат ремни безопасности с электрическим подогревом. Американский автопроизводитель уже подал соответствующую заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США.
У многих автомобилей есть подогрев кресел, руля, подлокотников и даже лобового стекла. Однако, до сих пор никто не додумался, что можно обогревать человека и при помощи ремней безопасности. Инженеры компании Ford стали в этом первопроходцами. Они придумали ремень безопасности с электрическим обогревом.
Суть изобретения довольно проста. В лямках ремня находятся специальные нагревательные элементы. При застегивании ремня к ним начинает поступать эклектический ток. Ремни безопасности нагреваются и передают тепло человеку. Температура нагрева не слишком высокая, но её вполне достаточно, чтобы, например, согреться водителю в холодную погоду. Ford особо отмечает, что эта технология абсолютно безопасна.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и АдминистрацииВчера, 08:45 - 871 24
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1421 11
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсийВчера, 11:30 - 608 11
Нафтогаз в этом году обеспечил 18% поступлений госбюджетаВчера, 12:30 - 387 10
В Украине запретят сплошную застройку в городахВчера, 10:00 - 2173 9
Сбербанк решил обрезать названиеВчера, 10:45 - 2557 3
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТВчера, 08:00 - 2371 7
В Украине запретят сплошную застройку в городахВчера, 10:00 - 2173 9
С января 2019 года изменят систему проверок бизнесаВчера, 09:00 - 1645 1
Насиров: я продолжу работу в ГФСВчера, 15:00 - 1421 11
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 937
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2288 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1751 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5318 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2155 2