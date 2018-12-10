Автомобили Ford получат ремни безопасности с подогревом

Через некоторое время автомобили Ford получат ремни безопасности с электрическим подогревом. Американский автопроизводитель уже подал соответствующую заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США.

У многих автомобилей есть подогрев кресел, руля, подлокотников и даже лобового стекла. Однако, до сих пор никто не додумался, что можно обогревать человека и при помощи ремней безопасности. Инженеры компании Ford стали в этом первопроходцами. Они придумали ремень безопасности с электрическим обогревом.

Суть изобретения довольно проста. В лямках ремня находятся специальные нагревательные элементы. При застегивании ремня к ним начинает поступать эклектический ток. Ремни безопасности нагреваются и передают тепло человеку. Температура нагрева не слишком высокая, но её вполне достаточно, чтобы, например, согреться водителю в холодную погоду. Ford особо отмечает, что эта технология абсолютно безопасна.