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В 2019 году появится обновленный ультрабюджетный Renault

В 2019 году появится обновленный ультрабюджетный Renault

Компания Renault в 2019 году выпустит обновленный бюджетный псевдо-кроссовер Renault Kwid, который делают в Индии и Бразилии. Его стоимость составит около 3 800 долларов.

Renault Kwid – это субкомпактный внедорожный пятидверный хэтчбек, но о нем часто говорят как о псевдо-кроссовере. Действительно, его дизайн немного напоминает стиль кроссоверов.

Первое поколение Kwid появилось три года назад. Вначале этот автомобиль очень хорошо продавался, но постепенно интерес к нему стал снижаться, так как появились сильные конкуренты. Поэтому французская компания решила обновить эту модель.

По материалам autonews.ua
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