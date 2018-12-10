В 2019 году появится обновленный ультрабюджетный Renault

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Компания Renault в 2019 году выпустит обновленный бюджетный псевдо-кроссовер Renault Kwid, который делают в Индии и Бразилии. Его стоимость составит около 3 800 долларов.
Renault Kwid – это субкомпактный внедорожный пятидверный хэтчбек, но о нем часто говорят как о псевдо-кроссовере. Действительно, его дизайн немного напоминает стиль кроссоверов.
Первое поколение Kwid появилось три года назад. Вначале этот автомобиль очень хорошо продавался, но постепенно интерес к нему стал снижаться, так как появились сильные конкуренты. Поэтому французская компания решила обновить эту модель.
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