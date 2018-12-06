Выпустили "умные" кроссовки

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Немецкая компания Puma выпустила “умные” кроссовки RS-Computer. Такие выпускали в 1986-м.
В обувь встроили чип. Он будет считать пройденное расстояние, время и количество калорий, пишет maximum.fm.
Собранные чипом данные будут передавать на компьютеры и Apple IIE, Commodore 64 или IBM PC с помощью 16-контактного кабеля. Данные с кроссовок хранятся в течение месяца.
Кроссовки имеют такой же дизайн, как в 1986-м. Среди функций – трехосный акселерометр, светодиодные индикаторы, USB-порт для зарядки и Bluetooth для подключения к мобильному устройству. Обувь синхронизируется со смартфоном с помощью специального приложении RS-Computer Shoe.
Бренд выпустит 86 пар кроссовок с индивидуальной нумерацией. Они появятся в магазинах Берлина, Лондона и Токио 13 декабря.
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