Кабмин одобрил соглашения с ЕС на 167 млн евро

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров Украины одобрил соглашения с Евросоюзом о технической помощи общим бюджетом в 167 млн евро.
В частности, по программе расширения контактов “Дом Европы” сроком на 8 лет выделяется 18 млн евро для налаживания профессиональных связей и культурного обмена между гражданами стран ЕС и Украины (путем краткосрочных стажировок и т.д.). По программе поддержки энергоэффективности EE4U-II выделяется 54 млн евро для повышения энергосбережения и снижения уровня выброса парниковых газов.
Также Кабмин одобрил финансирование программы технического сотрудничества в суме 37 млн евро, чтобы привлечь средства для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение о финансировании мероприятия “EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины” направлено на привлечение средств ЕС для реформирования и модернизации системы профессионально-технического образования. Общий бюджет предусмотренной программы составит 58 млн евро.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 1965 35
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 37310 21
В Госбюджете впервые за 5 лет сокращают расходы на обслуживание Президента и Администрации7 ч. назад - 539 15
Порошенко выделил 500 млн грн на компенсацию убытков "Укрпочты" за доставку пенсий5 ч. назад - 333 10
В Украине запретят сплошную застройку в городах6 ч. назад - 1605 5
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 37310 21
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 1965 35
Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ8 ч. назад - 1861 4
Сбербанк решил обрезать название5 ч. назад - 1860
В Украине запретят сплошную застройку в городах6 ч. назад - 1605 5
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюПозавчера, 15:10 - 865
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2219 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1700 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5236 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2124 2