В этом году на таможнях выявили нарушений почти на 3 миллиарда - ГФС

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Таможни Государственной фискальной службы за январь-ноябрь 2018 года выявили 45,6 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,7 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
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“В течение января-ноября 2018 года таможнями ГФС выявлено 45,6 тыс. нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений на сумму 2,7 млрд гривен. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил выросло на 56%, а стоимость предметов правонарушения – на 74%”, – говорится в сообщении.
В ГФС отмечают, что в 5 тыс. дел о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 797 млн гривен. Сумма временно изъятых предметов правонарушений увеличилась на 14%.
Наиболее распространенными являются случаи незаконного перемещения через таможенную границу промышленных товаров. За указанный период за совершение следующих нарушений было изъято товаров на сумму 469 млн гривен. Транспортных средств изъято на сумму свыше 146,6 млн грн, продовольственных товаров – 110,7 млн грн, валюты – на 70,8 млн грн.
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