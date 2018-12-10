ДТЭК и Vestas начинают строительство Орловской ВЭС стоимостью 135 млн евро

ДТЭК ВИЭ и датская и компания Vestas, мировой лидер по производству ветротурбин, заключили договор на строительство Орловской ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью 100 МВт. Орловская ВЭС – третий проект ДТЭК в ветроэнергетике, стартовавший в 2018 году. Благодаря реализации всех запланированных проектов мощности компании в ветровой генерации к концу следующего года достигнут 500 МВт, пишет Сегодня.

Инвестиции в Орловскую ВЭС превысят 135 млн евро. Станция расположится на Азовском побережье в Запорожской области. На ВЭС будут смонтированы 26 ветротурбин Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Эта модель собрана на платформе, которая уже отлично себя зарекомендовала в Украине, как по ветродинамическим характеристикам, так и по выдаче электрической мощности в сеть.

Сейчас на площадке Орловской ВЭС заканчиваются подготовительные работы, активная стройка начнется уже в январе и продлится до конца 2019 года.

“Совокупно в текущем году мы запустили строительство 500 МВт новых солнечных и ветровых электростанций. Инвестиции, привлеченные компанией в отрасль за последние два года, составили порядка 700 млн евро. В 2019 году мы планируем увеличить портфель ВИЭ до 1 000 МВт. Это вклад компании в реализацию энергетических и экологических целей Украины, а также в инновационную трансформацию энергосистемы страны” – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ежегодно Орловская ВЭС будет производить порядка 380 млн КВт∙ч “зеленой” электроэнергии. Такого количества электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей в электричестве порядка 200 тысяч домохозяйств. Генерация зеленой электроэнергии Орловской ВЭС поможет сократить выбросы СО₂ на 400 тыс. тонн в год. Благодаря строительству ВЭС в регионе будут созданы несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест.