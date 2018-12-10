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Opel «пересадит на батарейки» сразу две популярные модели

Opel «пересадит на батарейки» сразу две популярные модели

Opel в 2020 году выпустит кроссовер Opel Mokka X второго поколения с полностью электрической силовой установкой, сообщает Auto Express со ссылкой на заявление главы этого немецкого автопроизводителя Михаэля Лошеллера. Также электрическим станет минивен Opel Vivaro.

Opel Mokka X построят на той же платформе корпорации PSA, что и новый DS 3 Crossback. Видимо, между этими моделями будет много общего.

Скорее всего, электрические Opel Mokka X и Opel Vivaro получат такую же силовую установку, как и DS3 Crossback E-Tense, чья официальная премьера прошла пару месяцев назад на Парижском автосалоне. Напомним, что она состоит из электромотора мощностью 138 л.с. и 260 Нм крутящего момента, и батареи 50 кВт-ч. Запас хода — около 300 км (по другим данным – 450 км). До 50 км/ч разгон занимает 3 секунды, а до 100 км/ч – 8,7 секунды. Быстро подзарядить такой электрокар можно всего за 30 минут.

По материалам autonews.ua
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