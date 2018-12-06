Илон Маск замахнулся на заводы General Motors

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Компания Tesla готовая будет выкупить заводы концерна GM, если те не будут эксплуатироваться или будут выставлены на продажу. Об этом сообщил Илон Маск во время интервью CBS.
«Мы будет заинтересованы, если GM собирается продавать заводы или не будет их использовать», — сообщил глава компании.
Сейчас General Motors полностью пересматривает линейку выпускаемых моделей, частично снимая с производства убыточные проекты, и планирует делать акцент на выпуске электрических версий автомобилей.
При этом в интервью Илон Маск отметил, что его не пугает конкуренция с одним из ведущих производителей Америки в сегменте электрокаров.
Напомним, что суд отстранил президента компании Tesla Илона Маска от руководства производством минимум на три года и принудил его выплатить штраф в 20 миллионов долларов.
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