Boeing представил бизнес-джеты с рекордной дальностью полета

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Подразделение Boeing, специализирующееся на бизнес-джетах, сообщило о запуске программы BBJ-777 X. Речь идет о двух типах самолетов, которые смогут без пересадки летать практически в любых направлениях. Так, бизнес-джет версии BBJ-777-8 будет преодолевать 21 570 км. Это означает, что он сможет без остановки долететь от Нью-Йорка до западной Австралии.
BBJ-777-9 сможет без посадки преодолеть расстояние в 20 370 км. Меньшую дальность полета в Boeing обещают компенсировать более вместительным салоном.
В компании указали, что не продали еще ни одного лайнера из нового семейства, однако уже получили 21 предзаказ.
В настоящее время самый дальний перелет способен осуществлять Airbus A-350-900 ULR, который без дозаправки добирается от Лондона до Сингапура. Его максимальная дальность полета — 16 700 км. При этом A-350-900 ULR способен осуществлять регулярные рейсы и перевезти 160 пассажиров, готовых купить билеты бизнес-класса и класса премиум-эконом.
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